80% прибывших из Грузии граждан оставались в Израиле нелегально - посол

15.03.2017 11:25 Израиль исключает упразднение безвизового режима с Грузией. Об этом в интервью тбилисской газете «Квирис палитра» сообщил посол Израиля в Грузии Шабтай Цур.



В 2017 году количество двухсторонних авиаперелетов между Грузией и Израилем увеличится и достигнет 100, — сообщил посол.



При этом посол объяснил причины решения ужесточить требования к гражданам Грузии, которые пытаются получить в Израиле политическое убежище.



«Когда мы ознакомились со статистикой 2016 года, оказалось, что фактически 80% прибывших из Грузии граждан оставались в Израиле нелегально. Мы задумались. В Израиле нет никого выше закона: ни президент, ни премьер, и это также касается грузинских туристов», — сказал Цур.



При этом посол не исключил, что некоторые решения о депортации граждан Грузии из Израиля принимаются ошибочно.



«Когда из 100% путешественников 80% начинает заниматься нелегальной деятельностью, ошибка в отношении 1-2% вполне ожидаема», — пояснил посол.



С марта 2014 года между Грузией и Израилем действует безвизовый режим. Для поездки в Израиль гражданам Грузии нужны загранпаспорт, обратный билет, забронированная гостиница, адрес родственников или другое место проживание, страховка и деньги на проживание.



После того, как в прошлом году власти Израиля зафиксировали несколько тысяч случаев обращения граждан Грузии с просьбой предоставления убежища, власти этой страны приняли решение ускорить рассмотрение подобных заявок и запретить их подателям работать в перид рассмотрения. Кроме того, в конце февраля Израиль внес Грузию в список безопасных стран, что означает что, заявления, представленные гражданами Грузии для получения убежища (если нет реальной причины), не будут удовлетворены.





















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