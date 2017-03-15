Зампред парламента Грузии обещает исполнять решения ЕСПЧ по делу «Рустави 2»

15.03.2017 12:49 Мы с полным уважением относимся к европейским структурам и, соответственно, поступаем так, как подобает достойным членам Совета Европы, - заявила журналистам заместитель председателя парламента Грузии Тамар Чугошвили, откликаясь на заявление министра экономики Грузии Георгия Гахария в связи с решением Страсбургского суда по делу телекомпании «Рустави 2».



«В общем, Страсбургский суд принял решение, которое до этого не принимал, конкретно в связи с этими статьями, механизм приостановки использован не был. Это, разумеется, вызвало определенные вопросы или удивление. У меня была возможность переговорить с различными лицами в связи с этим вопросом. Большего сказать не могу, так как это суд очень с высокой репутацией. Мы с полным уважением относимся к европейским структурам и, соответственно, поступаем так, как подобает достойным членам Совета Европы и исполняем решение», - заявила Тамар Чугошвили.



По словам министра экономики Георгия Гахария, в стране, которой для регистрации телевидения нужно 10 дней, ему непонятны вопросы по поводу свободы слова и выражения мнения, однако в условиях приостановки механизмов исполнения он видит риск постановки под сомнение права на собственность.















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