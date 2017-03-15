Бердзенишвили: «Некоторые представители оппозиции доказали свою политическую слепоту»

15.03.2017 12:51 «Следствие должно установить, служба безопасности страны плохо сработала или осознанно позволила кому-то спровоцировать акцию. Почему МВД не среагировало быстро, чего они ждали? Факт, что и они попытались воспользоваться этой ситуацией. Появилось несколько тревожных обстоятельств, потому что этой акцией попытались воспользоваться сразу несколько сил. Сложилось впечатление, что власти давали агрессивным участникам акции возможность разрушить город. Что касается обвинений в адрес министра ВД, почему тот срочно не отправился в Батуми и почему ждал решения премьера, факт, что он так и должен был поступить и правильно дождался решения Квирикашвили», - заявил Леван Бердзенишвили в интервью газете «Резонанси».



«У меня больше вопросов к премьеру. Где он был раньше? Возможно, спал тот, у кого нужно было спросить совета, а он не посмел его разбудить. Факт, что реакция властей была запоздалой. Сепаратистские заявления типа «Батуми - аджарцам» и т.д., это почерк Аслана Абашидзе и известная уловка, которую он применял с 90-х годов. В Аджарии нет никаких сепаратистских настроений. Нет даже признаков этого. То, что сорвалось у Каладзе, который назвал случившееся этнической проблемой, было абсолютной глупостью. Вообще, после этого стоит задуматься, что за человек сидит в правительстве. Он допускает ошибки, непростительные даже для первоклассника. Факт, что у нас много необразованных людей, но главное, чтобы они не навредили делу. Хочу спросить тех людей, кто устраивает эту провокацию: с каких пор быть мегрелом или горийцем стало стыдно? Еще вопрос, кто и почему этим пользуется», - отметил респондент и на вопрос - «Какие силы вы имеете в виду? Это могли быть иностранные спецслужбы?» - ответил:



«Разумеется, в такой мутной воде все хотят поймать рыбу. Почему над этим не работает СГБ? Для чего им подобные провокации в регионе или Батуми? Возможно, в самой СГБ сидят люди, которые служат чьим-то интересам? Над этой темой нужно работать. В Батуми найдутся отдельные представители СГБ, которые содействуют этой провокации. Следствие должно установить, это было противостоянием между ведомствами, личным конфликтом руководителей силовых структур или простым человеческим протестом, который спровоцировали и внешние силы. Обязательно нужно выяснить, участвуют ли в этом деле иностранные спецслужбы и насколько защищена безопасность нашей страны. Нельзя допустить, чтобы мы добровольно помогали кому-то разрушать нашу страну. Любая внешняя сила может воспользоваться ситуацией в Аджарии. Просто некоторые представители нашей оппозиции доказали свою политическую слепоту».















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