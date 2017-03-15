Были ли события в Батуми спровоцированы?

15.03.2017 12:54 Что произошло в Батуми, была ли ситуация спровоцирована и какие призывы были слышны от активистов? Это вопросы, которые продолжают оставаться актуальными в обществе. Получить эту информацию «Резонанси» попытался от непосредственного свидетеля акции, который всю ночь наблюдал за событиями. Он говорит, что протест начался в 5 часов дня и сначала носил мирный характер.



«Протест против правоохранителей среди граждан накапливался 2 месяца. Они говорили, что приехали горийские патрульные полицейские, которые называют нас «татарами». Сначала эта акция происходила на территории «Плазы». Их было около 2-3 тысяч человек. Затем здесь задержали 2 человека за неправильную парковку. По их словам, нарушение предполагало штраф в 10 лари, а патруль выписал 50 лари, что привело к оказанию сопротивления, за которое задержали еще несколько человек. Активисты перекрыли дорогу и требовали освободить задержанных», - говорит источник, пожелавший остаться анонимом», - пишет газета «Резонанси».



По его словам, ситуация накалилась после того, как граждане решили пойти к главному управлению. «Они шли по улице Чавчавадзе с такими лозунгами «гориец не сможет нас притеснить», «как может приезжий называть нас татарами» и т.д. Они требовали отставки главы управления, «который также из Гори». По словам источника, активисты наносили правоохранителям словесные оскорбления, ругали их, но полиция не применила силу. Среди участников шествия были несовершеннолетние, приехавшие из прилегающих сел и даже пребывающие в состоянии алкогольного опьянения. То, что часть активистов не из Батуми, подтвердили и судебные процессы, на которых один из задержанных рассказал, что в ущелье Мачахела они специально наняли микроавтобус, чтобы приехать на акцию. Но он не смог назвать причину приезда и выражения агрессии. «К 12 часам граждане пытались ворваться во двор управления и, предположительно, встретиться с начальником-горийцем. Правоохранители не позволяли им это сделать, за чем последовало физическое противостояние. Активисты забросали камнями бойцов спецназа, те ответили слезоточивым газом и временно разогнали митингующих», - говорит источник «Резонанси». По его словам, ситуация еще больше накалилась поздно ночью, когда участники акции применили пиротехнику и взрывчатые вещества», - отмечает издание.



«Они сожгли 7 машин, часть из которых принадлежала правоохранителям, а две - депутатам «Грузинской мечты», в том числе и Цотне Ананидзе. Митингующие бросали в правоохранителей снятые с тротуаров плитки, повредили светофоры, разделяющие дорогу декоративные ограды. Они агрессивно обращались и с представителями СМИ», - заявил источник издания. В соцсети распространилось видео, на котором участники акции якобы скандируют нецензурные фразы с использованием слова «Грузия». Источник издания поясняет, что на самом деле участники акции скандировали не «Грузия» (Сакартвело), а «управление» (саммартвело) и адресатом ругани было управление полиции. Спецоперация началась около 6 часов утра, когда на место прибыли дополнительные силы.



«К этому времени часть участников акции уже разошлась, но еще оставалось около 1000 человек. Как только они увидели спецназ, начали бросать в его направлении пиротехнику. Примечательно, что на акции члены «Нацдвижения» появились еще на территории «Плазы», к 6 часам вечера. Это были Элгуджа Багратиони, Резо Харази, Мирдат Камададзе, которые требовали от правоохранителей освободить задержанных и дать объяснения. Они приняли участие в шествии к управлению. Затем пришли и депутаты «Мечты». Как отметил депутат Цотне Ананидзе, он пришел разобраться в ситуации, но от конкретных заявлений воздержался. С какой целью находились на акции члены «Нацдвижения», об этом мы спросили у Мирдата Камададзе. По его словам, сначала это была мирная акция, а как только она перешла к вандализму, члены партии тут же покинули ее», - пишет автор статьи.



«Из СМИ я узнал, что у «Плазы» проводится акция. Я решил разобраться в ситуации и пришел туда. Я увидел, что у собравшихся людей был абсолютно справедливый протест по поводу последних действий патрульной полиции в Батуми. В частности, чересчур высокие штрафы, задержания людей, которые после судебного процесса или оправдывались, или получали предупреждение. Это означает, что полиция применяла в их отношении непропорциональную силу. Присоединившись к акции, мы выступили не против исполнения закона, а за освобождение задержанных по административному порядку», - говорит Мирдат Камададзе. На вопрос, сколько человек из их партии участвовало в акции, Камададзе ответил, что это не было организованным присоединением, поэтому назвать точное число он не может. «Протест был спонтанным, не был запланированным, тем более нами. Как я узнал после акции, о протесте случайно узнали еще несколько членов партии. Кроме нас там были представители республиканцев, «Бурджанадзе-демократов», лейбористов, члены «Грузинской мечты». Но когда акция продлилась несколько часов, а с участниками протеста никто не поговорил, вместе с депутатами «Мечты» встретились с первым заместителем министра ВД. Мы предложили ему освободить задержанных и после этого провести суд, он пообещал их освободить. Мы ждали освобождения, но в это время неожиданно появился спецназ. Телеканал «Рустави 2» освещал все это в прямом эфире, вы можете точно убедиться - в 23:57, когда среди митингующих не было никакого насилия, спецназ применил против них слезоточивый газ и резиновые пули. Протестующие оказали сопротивление и спецназ отступил. Это была провокация. Когда люди вновь мобилизовались, спецназ возобновил стрельбу и во второй раз применил слезоточивый газ. После этого появилась какая-то группа, которая, на наш взгляд, могла быть подослана Службой госбезопасности. Не исключаю, что несколько участников акции не выдержали соблазна, но в то время мирные батумцы уже не находились на акции. Появились «коктейли Молотова», загорелись машины. После этого я заявил, что мы отстраняемся от этой ситуации, призвал власти принять соответствующие меры, и мы покинули территорию», - заявил Мирдат Камададзе. Напомним, что на данный момент известно о 75 задержанных, 13 из которых уже успели побывать на суде - 6 процессов было отложено, а 7 задержанным вынесли штраф в размере 250 лари», - заключает издание.















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