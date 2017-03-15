Путин хочет «порулить» еще и в Ливии

15.03.2017 13:16 Россия все сильнее "входит во вкус в ближневосточном покере: после крупномасштабной военной операции в Сирии Кремль, по всей видимости, хочет расширить зону своего влияния на Ливию", пишет Мартин Гелен в газете Frankfurter Rundschau. В качестве первого шага Москва разместила на египетской военной базе Сиди-Баррани спецназ и беспилотники, сообщили новостному агентству Reuters американские военные.



Российский экспедиционный корпус на египетской территории призван поддержать в военном плане "Халифу Хафтара, самого влиятельного человека на востоке Ливии". Хафтара, как отмечает корреспондент, поддерживают Египет и ОАЭ, и во вторник его подразделения перешли в наступление в военной борьбе за нефтяные порты.



Россия начала добиваться расположения Хафтара еще с середины января, затеяв военный спектакль у побережья Ливии: Хафтара со всеми почестями приняли на борту российского авианосца "Адмирал Кузнецов", специально пришвартовавшегося в порту Тобрук, откуда он по видеосвязи разговаривал с министром обороны РФ Сергеем Шойгу о борьбе с терроризмом. В то же время посаженное в Триполи при помощи ООН "правительство национального единства во главе с премьером Фаизом Сарраджем, не может справиться с ситуацией, так как их противники в Тобруке не идут на уступки", говорится в статье.



"Из-за непростой ситуации в Ливии российское вмешательство может серьезно осложнить попытки ООН достичь компромисса в вопросе власти, посредником в котором выступает спецпосланник от ООН немец Мартин Коблер, - продолжает автор. - Москва относится к его миссии скептически, а генерал Хафтар вообще отказывается вести переговоры с Сарраджем".



"С точки зрения стратегии Москвы ливийское досье открывает новые возможности, ведь благодаря этому Россия может надолго зацепиться в военном плане на территории Египта", - комментирует Геллен. "Путин надеется построить отношения с Ливией на старых основах, как при Муаммаре Каддафи: диктатор закупал у России оружия на миллиарды, - говорится в статье. - Не так давно российский энергогигант "Роснефть" подписал соглашение о сотрудничестве с ливийской государственной нефтяной компанией".



Между тем в Вашингтоне и Брюсселе за действиями Москвы наблюдают с тревогой. Командующий американскими войсками в Африке недавно заявил, что Россия хочет повторить в Ливии сирийский сценарий, что явно не отвечает американским интересам.















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