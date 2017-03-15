Мэрия Тбилиси берет под контроль покрышки

15.03.2017 13:49 Мэр Тбилиси Давид Нармания поручил на сегодняшнем заседании столичного правительства "Тбилсервис группе" и Службе по надзору ужесточить контроль за брошенными на дорогах покрышками автомашин. Об этом сообщает мэрия Тбилиси.



"Согласно поручению, будет создана специальная группа, которая обеспечит контроль - физические и юридические лица, в случае выброса на улицы столицы и перед коммерческими площадками покрышек, будут оштрафованы административным правом согласно "Кодексу управления отходами", - говорится в заявлении.



Мэрия призывает граждан воздержаться от подобных действий и разместить старые покрышки на специально отведенное для этого место.















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