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Мэрия Тбилиси берет под контроль покрышки
15.03.2017 13:49
Мэр Тбилиси Давид Нармания поручил на сегодняшнем заседании столичного правительства "Тбилсервис группе" и Службе по надзору ужесточить контроль за брошенными на дорогах покрышками автомашин. Об этом сообщает мэрия Тбилиси.
"Согласно поручению, будет создана специальная группа, которая обеспечит контроль - физические и юридические лица, в случае выброса на улицы столицы и перед коммерческими площадками покрышек, будут оштрафованы административным правом согласно "Кодексу управления отходами", - говорится в заявлении.
Мэрия призывает граждан воздержаться от подобных действий и разместить старые покрышки на специально отведенное для этого место.
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