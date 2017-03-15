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Минюст в очередной раз пытается обмануть вождя - Мамука Жгенти


15.03.2017   14:48
Бывший посол Грузии в Евросоюзе Мамука Жгенти прокомментировалинформацию пресс-службы Министерства юстиции, согласно которой срок приема документов для конкурса по отбору грузинских судей для представления в Страсбургский суд был продлен потому, что «Парламентская ассамблея назначила выборы судей на осенней сессии», и "соответственно, появилось больше времени для привлечения, прослушивания, и составления списка кандидатов".

По словам Мамуки Жгенти, этой информацией в очередной раз пытаются обмануть "вождя".

"Когда объявляете конкурс, надо дать кандидатам время. Потом сделать шортлист (англ. короткий список- ред.), и сначала провести письменный экзамен, а потом устное собеседование на комиссии. В результате комиссия должна отобрать успешных кандидатов, и правительство должно утвердить трех самых лучших из них в первичный список для представления.

Этот первичный список отправляется совету советников комитета министров Совета Европы, от которых правительство ждет рекомендаций. С учетом этих рекомендаций список из трех кандидатов с прилагаемой документацией посылается уже соответствующему комитету Парламентской ассамблеи, который в случае если хотя бы один кандидат будет одобрен, отправляет досье на утверждение/голосование на сессию Парламентской ассамблеи.

Пусть вспомнят первый постыдный и политизированный процесс попытки, и сколько времени продлился этот процесс. И пусть сравнят с тем, сколько времени остается на этот раз до осенней сессии, и после этого пусть придумают что-нибудь более убедительное. Однако вероятно это служит тому, чтобы в очередной раз обмануть вождя, а догадаемся мы, что нас обманывают, или нет, это их мало волнует"- заявил Мамука Жгенти.







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