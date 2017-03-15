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Госминистр по делам примирения с официальным визитом побывала в Австрии


15.03.2017   15:20
Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства находилась официальным визитом в Австрии.

На встречах, проведенных 13-14 марта в Вене, Кетеван Цихелашвили представила основные приоритеты и инициативы миротворческой политики правительства Грузии.

В рамках визита государственный министр встретилась с руководителем группы специальных поручений председательства Австрии Организации безопасности и сотрудничества Европы, послом Флорианом Раунигом, а также генеральным секретарем Федерального министерства Европы, интеграции, и иностранных дел Республики Австрия Михаелом Линхартом.

Кетеван Цихелашвили прочитала публичную лекцию в австрийском институте Политики безопасности Австрии на тему "Миротворческая политика Грузии: примирение и включенность".

В ходе публичного выступления государственный министр говорила о миротворческой политике Грузии в контексте урегулирования конфликтов, и положении на оккупированных территориях. Лекция, на которой присутствовали эксперты, политики, и представители дипломатического корпуса, состоялась по инициативе дипломатической академии Вены и организации посольства Грузии в Австрии.

"Я ознакомила наших партнеров с основными приоритетами и инициативами миротворческой политики Грузии, которые направлены на поощрение контактов между народами, облегчение положения населения, изолированного ограждениями в условиях продолжающейся оккупации. Наша цель, усилить поддержку международного содружества в проведении политики, которая нацелена на мир, строительство доверия, примирение между разделенными конфликтом обществами, и направлена на деоккупацию"- заявила Кетеван Цихелашвили.

На встрече государственный министр заострила внимание на значение сотрудничества с Австрией, ОБСЕ, Евросоюзом, и будущую повестку дня.







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