Совет Европы: Число заключенных в Грузии увеличилось на 20,5%

15.03.2017 16:28 Грузия остается одной из стран с самым высоким числом заключенных по сравнению с другими государствами Европы. Об этом свидетельствуют данные ежегодной статистики, обнародованные Советом Европы.



Отчет подготовлен для организации экспертами Лозаннского университета на основе исследования пенитенциарных систем в 45 странах, на 1 сентября 2015 года.



По числу заключенных в исправительных учреждениях Грузия занимает третье место. В отчетный период в Грузии было зарегистрировано 10 242 заключенных. Таким образом, на каждые 100 тысяч человек в стране насчитывается около 275 осужденных.



На первом месте находится Россия — там на каждые 100 тысяч человек приходится около 440 заключенных. На второй строчке Литва, показатели которой не сильно отличатся от Грузии — 278 человек на 100 тысяч. После Грузии следует Азербайджан — около 249 человек, Латвия — около 223 человек, Турция — около 220 человек и Молдова — почти 220 человек.



Пятерку стран с наименьшим количеством заключенных на 100 тысяч человек в 2015 году в рейтинге Совета Европы заняли Австрия — 104 человека, Болгария — 106 человек, Бельгия — 114 человек, Люксембург — почти 116 человек и Испания — почти 121 человек.



Средний показатель по количеству заключенных для стран-участниц Совета Европы составил в 2015 году 115 узников на каждые 100 тысяч граждан. Совет Европы отмечает, что этот показатель снизился на 7% по сравнению с данными на 2014 год.



Тем не менее, в ряде европейских государств, в том числе и в Грузии, положительная динамика в этом направлении не была зафиксирована. Так, в Грузия число заключенных увеличилось на 20,5%, в Македонии — на 12%, в Турции — 11,6%, в Чехии — на 11,4%, а в Албании — на 10,3%.

Вместе с тем, авторы исследования отмечают, что в Грузии существует большое число людей, которые находятся в предварительном заключении. В данных случаях приговор еще не вынесен, однако они автоматически попадают под статистику.



Самой распространенной причиной лишения свободы в европейских странах, согласно отчету, становятся обвинения, связанные с наркотиками. В Грузии, России, Азербайджане, Черногории, Люксембурге и на Кипре число таких заключенных составляет 25%. Вторым по частоте совершения преступлением в Европе оказались кражи, а третьим — убийства.















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