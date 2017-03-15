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Минск является сторонником объединенной Европы и предлагает ЕС сотрудничество - Лукашенко


15.03.2017   17:10
Минск является сторонником объединенной Европы и предлагает ЕС сотрудничество. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерсом, передает ТАСС.

"Я последнее время категорически высказываюсь за сохранение Европейского Союза", - сказал он. "Я - за многополюсный мир, и ЕС - это как раз мощнейший полюс наряду с Китаем, США, ЕС - это мощная опора для планеты", - подчеркнул Лукашенко. "Если она исчезнет, то быть беде", - уверен он.

В этом контексте белорусский лидер признал, что "не воспринимает" националистические движения в странах ЕС и разговоры о возможном выходе отдельных государств из состава сообщества. "Чего бы ни стоило, Европейский союз надо сохранить", - подчеркнул он, добавив, что эта позиция соответствует и его личным убеждениям, и государственным интересам. "Чем больше опор, тем устойчивее система, поэтому я сторонник ЕС", - добавил Лукашенко.

В то же время президент отметил, что он "противник двойных стандартов, которыми иногда страдает ЕС". При этом Лукашенко признал, что в отношении Беларуси "сейчас это меньше (проявляется)". "Я хотел, чтобы бы Евросоюз соответствовал тем декларациям, которые он предлагает всему миру - честность, порядочность, демократичность", - подчеркнул он.

Белорусский лидер назвал визит Дидье Рейндерс в Беларусь знаковым, отметив, что "от него очень многое зависит" не только в двусторонних отношениях, но и в отношениях республики с ЕС. "Я могу вам гарантировать: вы всегда в нашем лице будете видеть страну, которая будет работать на объединение, на стабильность в Европе", - пообещал Лукашенко. "Мы хотим с вами сотрудничать. Давайте начнем с тех сфер, которые вам выгодны, и с того, что вы можете, в силу своих принципов", - добавил он.






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