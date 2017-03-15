Премьер-министры Турции и Грузии поужинают в Батуми

15.03.2017 17:27 Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым посетит сегодня Батуми с краткосрочным визитом и встретится с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2» со ссылкой на посла Турции в Грузии Зеки Левента Гурмукчу.



Посол объяснил, что Йылдырым сегодня принимает участие в мероприятии в городе Артвин, который расположен недалеко от турецко-грузинской границы. Возвращаться в Стамбул турецкий премьер решил через международный аэропорт Батуми.



«У нашего премьера есть своя собственная программа в Артвине, который граничит с вашей страной. После запланированного мероприятия премьер-министр Турции из Батуми вылетит в Стамбул. Так что у него будет кратковременный транзитный визит в Батуми. Ваш премьер предложил дружеский ужин и наш премьер с удовольствием согласился. Так что это логистический транзитный визит. Этот короткий визит премьеры двух стран используют для беседы о вопросах двухсторонних отношений», — сказал Гурмукчу в телефонной беседе с телекомпанией.



Йылдырым прибудет в Батуми сегодня вечером и покинет Грузию через несколько часов.















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