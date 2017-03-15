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Администрация президента завершила консультации с оппозицией по закону о прослушивании


15.03.2017   19:03
Сегодня у нас была очень плодотворная и деловая встреча с членами «Альянса патриотов», - заявила журналистам парламентский секретарь президента Грузии Анна Долидзе после встречи представителей фракции «Альянс патриотов» и президента в связи с законом о т.н. прослушиваниях.

Как отметила Анна Долидзе, члены «Альянса патриотов» ознакомили их со своими соображениями в связи с этим законом, а также они поделились друг с другом со своим скептицизмом.

«Сегодня мы завершили консультации с оппозиционными фракциями и у нас есть несколько дней, чтобы определиться, подпишем этот закон или вернем в парламент с нашими мотивированными замечаниями. У нас есть предполагаемый Конституцией срок до 21 марта, соответственно, есть возможность уделить больше времени аналитике и работе», - заявила Анна Долидзе.






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