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Омбудсмен: Радует, что Ева Гоциридзе не будет судьей в Страсбургском суде


15.03.2017   19:41
Народный защитник Грузии Уча Нануашвили воздерживается комментировать письмо Евы Гоциридзе, которым она критикует страсбургский суд. Но, по словам Учи Нануашвили, отрадно, что Ева Гоциридзе не будет судьей в Страсбургском суде.

"Я не могу давать оценку письму. Просто радует, что Ева Гоциридзе соответственно нарушенным процедурам, и из-за той кампании не попала, и реально не стала судьей из Грузии в Страсбурге" - заявил Нануашвили.

К информации, Эва Гоциридзе опубликовала письмо, где речь идет о том, что Европа сыграла роль четвертой инстанции, нарушила баланс между правами, и сделала все это, основываясь на спекуляциях.

"По моему личному мнению, это беспрецедентное решение, которое выходит за рамки установленного европейского контроля защиты прав человека, в то же время нарушает принцип субсидиарности, на котором основана Конвенция, совмещает со Страсбургским судом роль суда четвертой инстанции, и может вызвать немало практической сложности. Приостановление исполнения решения национального суда остро повлияет на эффективности правосудия, на все споры, связанные с правом собственности, которые в настоящем находятся в делопроизводстве общих судов Грузии, еще больше продлит правовую неясность, существующую в течение десятилетий, усилит нигилизм сторон, и разочарует грузинское общество в своем стремлении к восстановлению справедливости, чего легитимно ожидает от грузинской правовой системы.

Я убеждена, большая часть нашего общества не приветствует препятствие исполнению тех решений национального суда, которыми имущественные права отдельных собственников и без того восстановлены с большим опозданием. Приостановление исполнения в действительности основано на лавине спекуляций, инспирированных и поддерживаемых отдельными личностями"- пишет Ева Гоциридзе.







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