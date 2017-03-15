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Омбудсмен: Задержание сыновей политически активных лиц за короткий срок времени вызывает подозрение
15.03.2017 20:28
Народный защитник Грузии Уча Нануашвили отозвался на факт задержания сыновей Элисо Киладзе и Хатии Деканоидзе.
Омбудсмен считает подозрительным задержание сыновей политически активных лиц за короткий срок времени.
"Наркополитика в стране является репрессивной. У нас было немало рекомендаций. Надеюсь, в скором времени наркополитика будет пересмотрена, и ресурс будет направлен на реабилитацию и лечение, а не на репрессию и наказание"- отметил народный защитник.
По его же заявлению, они изучают дела задержания сына Киладзе, и сына Деканоидзе.
"Мы начали изучение, посетили сына Элисо Киладзе. Задержанный говорит об определенных нарушениях. Сегодня мы послали специальное предложение Министерству внутренних дел из-за неэтичного поведения полицейских в ходе задержания, и потребовали начать в короткие сроки дисциплинарное делопроизводство по данному случаю в отношении конкретного полицейского. А также мы уже обратились к прокуратуре, изучить вопрос в связи с повреждениями на теле задержанного"- заявил Уча Нанушвили.
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