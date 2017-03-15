Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Путин еще агрессивней продолжит как аннексию, так и попытку создания политической дестабилизации – Тамар Кекенадзе


15.03.2017   20:43
У Путина имеется очень точный план полной аннексии наших оккупированных территорий, на сегодня сложилась тревожная реальность - говорит генеральный секретарь "Свободных демократов" Тамар Кекенадзе в связи с утверждением Путиным предложения о вхождении подразделения т.н. вооруженных сил оккупированного Цхинвали в вооруженные силы России.

"Активизация России, разумеется, напрямую связана с решением Евросоюза в связи с безвизовым передвижением. Мы, "Свободные демократы" полагаем, что Путин еще агрессивней продолжит как план аннексии оккупированных территорий, так и попытку создать внутри страны политическую дестабилизацию.

Всем известно, что у Путина есть очень точный объявленный план полной аннексии наших оккупированных территорий, и удивительно, почему наше правительство воспринимает как сюрприз каждый шаг, сделанный в этом направлении оккупантом. Решение о вхождении войсковых соединений т.н. т.н. Южной Осетии в состав российских вооруженных сил является частью именно этого плана, и российская сторона уже давно это готовила.

Именно поэтому власть должна практически в постоянном режиме работать с нашими международными партнерами для пресечения таких шагов.

Мы, "Свободные демократы", постоянно призываем правительство, чтобы оккупация Грузии была в повестке дня всех международных встреч высокого уровня, и власть должна обеспечить, чтобы на Путина и оккупанта-Россию превентивно, в непрерывном режиме осуществлялось международное давление. Сегодня у нас тревожная реальность, вместо того, чтобы "Грузинская мечта" осуществляла полную консолидацию поддержки наших партнеров, власть в полном составе своими заявлениями и действиями целенаправленно дискредитирует европейские институты и наших друзей, и еще больше способствует осуществлению российского дела в Грузии"- заявила Тамар Кекенадзе.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
AZAL увеличивает частоту полетов в Грузию
Georgian Airways начинает прямые рейсы в Прагу
Перспективы авиарынка в Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россия перебросила новые С-300 в Абхазию
Евросоюз не признает проведенные в Абхазии выборы
Скончался поэт и бывший депутат парламента Грузии Гено Каландия
НАТО и ЕС не признают «выборы» в Абхазии
Абхазы корректно указали Затулину на место
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Суд в Батуми начал разбирательства по факту ночных беспорядков в городе, семерых фигурантов арестовал
В ближайшие годы премьер-министр ожидает инвестиции в Армении в размере 3,2 миллиарда долларов
Грузинские регбисты одержали победу над сборной России
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна