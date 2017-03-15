Путин еще агрессивней продолжит как аннексию, так и попытку создания политической дестабилизации – Тамар Кекенадзе

15.03.2017 20:43 У Путина имеется очень точный план полной аннексии наших оккупированных территорий, на сегодня сложилась тревожная реальность - говорит генеральный секретарь "Свободных демократов" Тамар Кекенадзе в связи с утверждением Путиным предложения о вхождении подразделения т.н. вооруженных сил оккупированного Цхинвали в вооруженные силы России.



"Активизация России, разумеется, напрямую связана с решением Евросоюза в связи с безвизовым передвижением. Мы, "Свободные демократы" полагаем, что Путин еще агрессивней продолжит как план аннексии оккупированных территорий, так и попытку создать внутри страны политическую дестабилизацию.



Всем известно, что у Путина есть очень точный объявленный план полной аннексии наших оккупированных территорий, и удивительно, почему наше правительство воспринимает как сюрприз каждый шаг, сделанный в этом направлении оккупантом. Решение о вхождении войсковых соединений т.н. т.н. Южной Осетии в состав российских вооруженных сил является частью именно этого плана, и российская сторона уже давно это готовила.



Именно поэтому власть должна практически в постоянном режиме работать с нашими международными партнерами для пресечения таких шагов.



Мы, "Свободные демократы", постоянно призываем правительство, чтобы оккупация Грузии была в повестке дня всех международных встреч высокого уровня, и власть должна обеспечить, чтобы на Путина и оккупанта-Россию превентивно, в непрерывном режиме осуществлялось международное давление. Сегодня у нас тревожная реальность, вместо того, чтобы "Грузинская мечта" осуществляла полную консолидацию поддержки наших партнеров, власть в полном составе своими заявлениями и действиями целенаправленно дискредитирует европейские институты и наших друзей, и еще больше способствует осуществлению российского дела в Грузии"- заявила Тамар Кекенадзе.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

