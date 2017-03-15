Грузинское государство показало человеческое лицо - Квирикашвили

15.03.2017 21:45 Грузинское государство показало человеческое лицо; это то лицо, которое мы строим шаг за шагом и это изменение, принесенное выборами 2012 года – Грузия стала странной, ориентированной на человека, - такое заявление сделал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в беседе с журналистами, давая оценку событиям, развернувшимся в Батуми.



По его словам, сегодня у Грузии такая власть, которая руководствуется совершенно другими идеалами и сегодня государства построено на совершенно других основаниях.



«Следствие продолжается. На первом этапе люди были задержаны в административном порядке, сейчас ведется более глубокое расследование в уголовном плане и все люди, поднявшие руку на самое ценное в стране, и это - стабильное развитие страны, разумеется, должны быть наказаны. Будь то участник акции или подстрекатель, кто бы то ни был, обязательно должен быть наказан», - заявил премьер.



Георгий Квирикашвили также откликнулся и на обвинения, которые последовали за событиями, развернувшимися в Батуми ночью 11 марта, и отметил, что лично берет ответственность за достойное реагирование государства.



По словам Георгия Квирикашвили, государство сохранило стабильность без избиения людей и вызова спецназа, как это прежде происходило не раз.



Вместе с тем глава правительства отметил, что прямо были видны организаторы и слышны были их призывы. «Это одна часть «Национального движения», которая напрямую подстрекала людей, играя на эмоциях людей...



Следствие, разумеется, сделает свое дело, однако политическая ответственность за это целиком лежит на этой группе политиков, которые действуют под девизом – если нас не будет у власти, пусть камня на камне не останется в стране. Это их девиз, однако, это им не удастся, так как народ на нашей стороне», - отметил премьер.



Напомним, что около двухсот человек, вооруженных булыжниками, разбили почти все вокруг управления полиции Батуми, а также сожгли несколько автомашин. Только после всего этого отреагировала полиция. Власти объяснили это тем, что ждали, пока вандалисты устанут, чтобы избежать жертв. По их словам, ущерб городу и государству, в данном случае, был второстепенным.



Оппозиция называет эти объяснения неуклюжей попыткой оправдать запоздалое реагирования на вандализм в Батуми и обвинить в процессах, которые власти сами же разыграли, оппозицию.















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