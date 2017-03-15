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Экс-министру сельского хозяйства подыскали место советника премьер-министра


15.03.2017   21:46
Давид Кирвалидзе назначен советником премьер-министра Грузии по вопросам развития села и сельского хозяйства.

Как сообщают в пресс-службе администрации правительства Грузии, соответствующее распоряжение премьер-министр Георгий Квирикашвили уже подписал.

Давид Кирвалидзе – член совета директоров американской организации CNFA. Эта организация осуществляет проекты правительства США в более чем 20-ти странах. С 2006 года по сей день CNFA осуществила в Грузии до 10-ти важных проектов. Давид Кирвалидзе - доктор сельскохозяйственных наук, профессор. На протяжении лет он читал лекции в Аграрном университете Грузии, Американо-грузинском институте экологии и защиты окружающей среды и Мэрилендском университете (США). Давид Кирвалидзе дважды был министром сельского хозяйства Грузии (при Шеварднадзе и при Иванишвили) и председателем комитета по аграрным вопросам парламента Грузии.






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