Президент Грузии примет участие в V Глобальном Бакинском форуме

16.03.2017 10:38 Сегодня президент Грузии Георгия Маргвелашвили отправится в Азербайджанскую республику для участия в 5-ом Бакинском глобальном форуме.



Как заявила пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе, название форума «Будущее международных отношений: власть и интересы».



По ее информации, Георгий Маргвелашвили обратится с речью к бывшим и нынешним лидерам более 50 стран.



«В рамках рабочего визита в Баку президент Грузии проведет двустороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В академии администрации президентом Азербайджана состоится официальная церемония присвоения президенту Грузии звания почетного доктора», - заявила Эка Мишвеладзе.















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