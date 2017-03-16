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Президент Грузии примет участие в V Глобальном Бакинском форуме
16.03.2017 10:38
Сегодня президент Грузии Георгия Маргвелашвили отправится в Азербайджанскую республику для участия в 5-ом Бакинском глобальном форуме.
Как заявила пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе, название форума «Будущее международных отношений: власть и интересы».
По ее информации, Георгий Маргвелашвили обратится с речью к бывшим и нынешним лидерам более 50 стран.
«В рамках рабочего визита в Баку президент Грузии проведет двустороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В академии администрации президентом Азербайджана состоится официальная церемония присвоения президенту Грузии звания почетного доктора», - заявила Эка Мишвеладзе.
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