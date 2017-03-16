Омбудсмен: Заявления о ревизии решения Страсбурга непонятны

16.03.2017 12:45 «Думаю, решение, которое выносит Европейский суд, является окончательным» - заявил народный защитник Уча Нануашвили в разговоре по делу "Рустави 2". По его же словам, решение Страсбурга является чрезвычайно важным и обязательным для страны.



"Здесь очень хорошо виден уровень степени демократичности стран, которые выполняют решение Страсбурга. В любом случае мы должны выполнить это решение. Грузия сама решила годами ранее стать членом европейской семьи, стать членом Совета Европы, и соответственно, присоединиться к Конвенции, направленной на защиту прав человека. Исходя из этого мне непонятно любое заявление, касающееся ревизии этого решения"- заявил омбудсмен во включении в эфире "Рустави 2".



По мнению народного защитника, комментарии представителей власти, которые ставят под сомнение решение Страсбурга, вредят имиджу страны.



"Эти заявления делаются не только для грузинской аудитории, и, следовательно, информация об этих заявлениях предположительно, будет у всех европейских структур. В конечном итоге это вредит процессу хода Грузии к европейским структурам"- отметил Уча Нануашвили.



Напомним, 3 марта Европейский суд приостановил до 8 марта исполнение решения Верховного суда Грузии по делу "Рустави 2", а 7 марта бессрочно продлил временную меру.



В связи с этим министр экономики и устойчивого развития Георгий Гахария заявил, что ему непонятно, почему право выражения приоритетней, чем право собственности, а член Совета юстиции Ева Гоциридзе считает, что приостановление исполнения решения Верховного суда возымеет острый эффект на систему правосудия. Решение Европейского суда прокомментировала также вице-спикер парламента Тамар Чугошвили, по словам которой, "решение Страсбурга вызвало определенные вопросы и удивление".



К информации, несколько дней назад со ссылкой на источник On.ge сообщил, что Кибар Халваши собирается обжаловать в Конституционном суде, и именно этим путем сможет обойти решение Европейского суда.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

