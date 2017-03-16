Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Суд на Гавайях приостановил действие нового миграционного указа Трампа


16.03.2017   12:46
Федеральный судья в американском штате Гавайи Деррик Уотсон приостановил действие нового миграционного указа президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что Уотсон опубликовал свое решение в среду, 15 марта, после того, как выслушал аргументы в связи с просьбой властей Гавайев о временном запретительном предписании касательно указа Трампа.
Также отмечается, что постановление судьи «препятствует исполнению распоряжения правительства в четверг, 16 марта».

Власти Гавайев утверждали, что указ Трампа дискриминирует людей по признаку гражданства. По их словам, он не позволит жителям Гавайев посещать родственников в шести преимущественно мусульманских странах, подпадающих под указ.

10 марта сообщалось, что штат Гавайи подал судебный иск против нового миграционного указа Трампа.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Объем денежных переводов в Грузию в феврале составил 94,1 миллионов долларов
Натуральные вина из Грузии представили на RAW WINE в Лондоне
Грузинские вина квеври были представлены на выставке в Лондоне
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Первые жертвы упразднения переходов на Ингури
Россия перебросила новые С-300 в Абхазию
Евросоюз не признает проведенные в Абхазии выборы
Скончался поэт и бывший депутат парламента Грузии Гено Каландия
НАТО и ЕС не признают «выборы» в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Суд в Батуми начал разбирательства по факту ночных беспорядков в городе, семерых фигурантов арестовал
В ближайшие годы премьер-министр ожидает инвестиции в Армении в размере 3,2 миллиарда долларов
Грузинские регбисты одержали победу над сборной России
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна