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Суд на Гавайях приостановил действие нового миграционного указа Трампа
16.03.2017 12:46
Федеральный судья в американском штате Гавайи Деррик Уотсон приостановил действие нового миграционного указа президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что Уотсон опубликовал свое решение в среду, 15 марта, после того, как выслушал аргументы в связи с просьбой властей Гавайев о временном запретительном предписании касательно указа Трампа.
Также отмечается, что постановление судьи «препятствует исполнению распоряжения правительства в четверг, 16 марта».
Власти Гавайев утверждали, что указ Трампа дискриминирует людей по признаку гражданства. По их словам, он не позволит жителям Гавайев посещать родственников в шести преимущественно мусульманских странах, подпадающих под указ.
10 марта сообщалось, что штат Гавайи подал судебный иск против нового миграционного указа Трампа.
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