Грузия обязательно станет очень известной страной регби во всем мире - Квирикашвили

16.03.2017 13:02 Регби в характере грузин. Это та игра, которую больше всего впитали грузины, и я с очень большой надеждой смотрю на будущее регби Грузии - заявил премьер-министр страны Георгий Квирикашвили в Батуми, где посетил новую базу регби международных стандартов.



Строительство базы регби профинансировал фонд "Карту", и он обошелся почти 7,5 миллионов лари.



Премьер-министр поздравил собравшихся на поле регбистов, их болельщиков, всех жителей Батуми и Аджарии со строительством нового комплекса регби.



Георгий Квирикашвили убежден, что Грузия, как страна регби, достигнет больших высот в мировом масштабе.



"Грузия обязательно станет очень известной страной регби во всем мире, возьмет еще больше высот, и предпосылкой этого является инфраструктура, созданная в стране. Этот стадион профинансировал фонд "Карту". На него потрачено 7,5 миллионов лари, и фонд "Карту" закончил по всей стране инфраструктуру на 76 миллионов лари. Строится еще три стадиона, и кроме того, в рамках до 25 миллионов лари израсходовано на содержание сборной. Весь этот ресурс, который был потрачен, разумеется, в большой доле стал залогом успехов, которых достигает сегодня страна с точки зрения регби"- заявил Георгий Квирикашвили.



Премьер-министр пожелал регбистам успехов, и выразил надежду, что "Батуми скажет свое слово в регби". Батумская команда регбистов передала Георгию Квирикашвили памятный подарок - мяч регби.



Территория первой базы регби современных стандартов в Батуми расположена на 4,5 гектарах и объединяет три поля. Основное поле с естественным покрытием рассчитано на 2 500 зрителей, а поле с искусственным покрытием рассчитано на 500 зрителей. Третье поле с песком рассчитано для физической нагрузки и подготовки. База оснащена системой освещения европейских стандартов, что дает возможность проводить игры и тренировки в вечерние часы. Комплекс адаптирован для лиц с ограниченными возможностями. Базы регби, построенные фондом "Карту", в совокупности включают 21 поля.

















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