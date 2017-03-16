Канделаки: Пассивность и бездействие премьера на фоне еще большего углубления оккупации является пагубной

16.03.2017 13:58 Пассивность и бездействие премьера на фоне еще большего углубления оккупации является пагубной , - заявил сегодня член фракции «Европейская Грузия» Георгий Канделаки.



Канделаки от имени «Движения за свободу – Европейской Грузии» откликнулся на интегрирование Российской Федерацией Цхинвальского региона в военное пространство.



По оценке депутата, этим шагом РФ еще раз подтвердила, что ее враждебное отношение к независимости и территориальной целостностью Грузии не изменилось.



«Выражаем беспокойство из-за недостаточных шагов, предпринятых правительством Грузии на международной арене для остановки этих опасных шагов. На фоне предпринятых РФ шагов в направлении еще большего углубления оккупации грузинских оккупированных территорий, премьер-министр Грузии не осуществил визита ни в одну из значительных столиц, не позвонил ни одному из мировых лидеров. Подобная пассивность противоречит жизненным интересам нашей страны и на руку лишь оккупанту.



«Грузинская мечта» продолжает губительную внешнюю политику и упорно пытается не создать дискомфорта государству-оккупанту – России на высшем политическом уровне. Результатом этого является именно то, что когда мировые лидеры говорят об агрессии России по отношению к Украине, они почти не упоминают о Грузии», - заявил Георгий Канделаки.















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