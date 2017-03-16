Мы все вместе отвечаем за собственную стабильность - президент Грузии

16.03.2017 14:51 О необходимости активизации противодействия международному терроризму, о грузино–российских отношениях, важной роли глобализации рассказал президент Грузии в ходе выступления в столице Азербайджана на V Глобальном Бакинском форуме.



По словам Георгия Маргвелашвили, в быстро изменяющейся геополитической обстановке Грузия стоит перед глобальными вызовами, такими как терроризм и экстремизм, вооруженные конфликты и гибридные войны. Поэтому проблема противодействия терроризму и экстремизму– это одна из наиболее важных задач обеспечения безопасности на государственном уровне.



Президент особо подчеркнул важное значение реагирования международного сообщества на вызовы «в столь незащищенном сегодня мире». Это, по его словам, это имеет большое влияние на обеспечение безопасности.



По словам Маргвелашвили, после выхода Грузии из состава СССР и восстановления независимости, страна не раз подвергалась опасности со стороны России. Как отметил президент, сегодня действия северного соседа Грузии достигли кульминации, что выражается в попытках аннексии исконных грузинских территорий.



«Будущее международных отношений никогда не было таким непрогнозируемым, и мы все вместе отвечаем за собственную стабильность и благосостояние. Зоны влияния большой страны и агрессивная политика должны быть неприемлемы для международного сообщества»,- сказал Маргвелашвили.



Кроме этого, глава Грузинского государства подчеркнул важное значение активного участия Вооруженных сил Грузии в международных миротворческих миссиях в Афганистане и ЦАР.



Георгий Маргвелашвили рассказал в ходе выступления на форуме и о процессе глобализации. По его словам, глобализация создает хорошие возможности для каждого государства, с точки зрения получения пользы от взаимного сотрудничества.



Президент говорил и о масштабных региональных проектах и транспортной стратегии Грузии.



По словам Маргвелашвили, в Кавказском регионе необходимо развивать тесное сотрудничество в сфере транспорта и логистики.















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