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В программу всеобщего здравоохранения вносятся изменения
16.03.2017 15:05
В программу всеобщего здравоохранения входят изменения. Согласно изменениям, гражданам с разными доходами сервисы здравоохранения будут по-разному финансироваться.
На сегодняшней пресс-конференции министр труда, здравоохранения, и социальной защиты Давид Сергеенко отметил, что пользующиеся программой всеобщего здравоохранения будут поделены на несколько группы.
Давид Сергеенко выделил основную категорию и их подкатегории, которые будут пользоваться программой всеобщего здравоохранения.
"Целевые группы - до 1 700 000 человек. Сюда входят: дети 0-5 лет, студенты, пенсионеры, лица с ограниченными возможностями, педагоги, социально незащищенные. Этой группе объем сервисов всеобщего здравоохранения будет сохранен без изменения. Всем шести подгруппам будет присвоена привилегия, одновременно пользоваться сервисами всеобщего здравоохранения и частным страховым пакетом (пополнение). Той части социально незащищенных и пенсионеров, у которой нет возможности купить, появится компонент финансирования амбулаторных медикаментов.
- Граждане, доходы которых составляют более 40 000 лари в год - 32 000 человек. Эта категория не сможет получить медицинские сервисы, предусмотренные программой всеобщего здравоохранения. Но они останутся пользователями других программ всеобщего здравоохранения. Например, программы гепатита С, финансирования родов.
- Граждане, ежемесячный доход которых больше 900 лари, но годовой доход которых не превышает 40 000 лари - 300 000 человек.
Для этой категории изменится то, что ургентный стационар вместо 100% будет финансироваться на 90%. Плановый стационар, если расходы больше 1000 лари, профинансируют на 70%. Расходы планового стационара, если расходы будут больше 1000 лари, не будут финансироваться.
У них не будет привилегии пользоваться пополняющим пакетом частной страховки.
- Граждане с низкими и нерегулярными доходами, подростки, граждане с ежемесячным доходом меньше 900 лари, и самозанятые лица - 1 154 000 человек. Этой категории ургентная амбулатория вместо 100% будет финансироваться на 50%. Компонент плановой амбулатории и ургентного стационара останется без изменения. Плановый стационар будет профинансирован в случае, если расходы превысят 500 лари.
У этой категории будет привилегия одновременно пользоваться сервисами всеобщего здравоохранения и пополняющим пакетом частной страховки. Сохранятся другие государственные программы здравоохранения, дадут льготы переходного этапа.
- Граждане, рейтинговые очки которых в пределах от 70 000 до 100 000 - 102 000 человек. У этой категории объем сервисов всеобщего здравоохранения будет сохранен без изменений. В то же время у них будет право, одновременно пользоваться сервисами всеобщего здравоохранения и пополняющим пакетом частной страховки.
Подростки 6-18 лет - 503 000 человек. У этой категории тоже без изменения сохраняется объем сервисов всеобщего здравоохранения. Наряду с этим им будет присвоена привилегия, одновременно пользоваться сервисами всеобщего здравоохранения и пополняющим пакетом частной страховки"- отметил министр.
Сергеенко добавил, что в то же время финансирование родов сохранятся без изменения для всех категорий.
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