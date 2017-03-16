Президент провел консультации по закону о тайном прослушивании

16.03.2017 16:42 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 14-15 марта провел консультации с представителями парламентских оппозиционных фракций по принятому Парламентом законопроекту о тайных следственных действиях.



Представители правящего большинства на встречах с президентом не присутствовали.



«В законе мы увидели проблемы двух типов, первая – это то, насколько действительно независимой будет та структура, которую нам предлагают. У нас есть вопросы, что Служба безопасности сохраняет очень много рычагов в отношении создаваемым новым агентством... Кроме того, закон устанавливает очень большой груз для телекоммуникационных компаний», - заявила парламентский секретарь президента Анна Долидзе после встречи с представителями «Альянса патриотов».



14 марта президент вместе с членами своей Администрации встретился и с представителями «Единого национального движения» и «Движения за свободу – Европейской Грузии».



Проведенные президентом политические консультации и возможное применение им права на вето в связи с указанным законопроектом, для чего, по Конституции, срок определен до 21 марта, прокомментировал председатель Парламента Ираклий Кобахидзе.



«У нас сформированы позиции по данному пакету. На основании именно этого и приняли мы решение, когда в третьем слушании приняли пакет следственных действий, и, исходя из этого, естественно, мы остаемся на этой позиции и на этом основании будет проведено еще одно голосование в случае вето», - заявил Ираклий Кобахидзе 15 марта.



Законопроект, связанный с тайными следственными мероприятиями, который предусматривает создание Оперативно=технического агентства, был принят Парламентом на внеочередной сессии 1 марта вместе с пакетом сопутствующих законопроектов.



Согласно законопроекту, Оперативно-техническое агентство будет входит в подчинение Службы государственной безопасности. Начальника агентства, которую будет избирать комиссия из семи членов, по представлению начальника Службы госбезопасности назначает и освобождает с должности премьер-министр Грузии.



Согласно законопроекту, комиссию укомплектованную из семи членов, в которую войдут начальник Службы государственной безопасности, заместитель председателя Верховного суда, председатели парламентских комитетов по юридическим вопросам, по обороне и безопасности, по правам человека и гражданской интеграции, народный защитник и представитель правительства, руководитель Службы государственной безопасности представит не менее трех кандидатов, из которых члены комиссии путем тайного голосования выберут одного, которого представляет для утверждения премьер-министру.



Начальник агентства должен быть назначен в течение трехмесячного срока после вхождения закона в силу.



Согласно закону, целью агентства является сбор информации и фактических данных по уголовному делу в отношении действий, направленных против конституционного строя, суверенитета, обороноспособности, территориальной целостности, правопорядка и военного потенциала Грузии, на основании обращения правомочного органа, с использованием специальных технологических средств, тайными методами.



С этой целью должны быть осуществлены такие мероприятия, которые связаны с тайным прослушиванием и записью телефонной коммуникации; получением информации из канала связи; получением информации с компьютерной системы; определением геолокации в реальном времени; контролем почтовых телеграфных посланий; тайной аудио или/и видеозаписью, фотосъемкой; обеспечением информационной безопасности в сфере электронной коммуникации; информационно-технологическим обеспечением государственных ведомств и учреждений.



Обсуждение законопроекта вызвало множество заявлений протеста со стороны парламентской оппозиции, представители которой заявляли, что принятие нового закона не меняет обстановку. Представитель «Движения за свободу – Европейской Грузии» Елене Хоштария заявила, что со стороны оппозиции «было вложено много усилий в Парламенте для того, чтобы этот закон не был принят».



Представитель Единого национального движения Тинатин Бокучава заявила, что партия обжалует законопроект в Конституционном суде и далее обратиться и в международные инстанции, «чтобы наши граждане не пострадали в результате этого антиконституционного закона, который напрямую ограничивает и вмешивается в их свободную жизнь».



Член Грузинской мечты, председатель Юридического комитета Эка Беселия, которая возглавляла парламентскую группу, работающую над этим законопроектом, после проведенного 1 марта заседания заявила, что все аргументы и замечания, «которые можно было поддержать», были учтены.



Перед третьим слушанием по законопроекту, «Европейская Грузия» 16 февраля на заседании Юридического комитета представила альтернативный законопроект, который состоял из трех основных частей, и предусматривал создание отдельного от следственных органов агентства; с целью обеспечения законности деятельности агентства – усиление парламентского контроля и введение системы «из двух ключей» при реализации тайной слежки.



Но данный законопроект не был поддержан на комитетском слушании.



Законодательный пакет о тайной слежке, поддержанный правительством, который сохранял за МВД прямой доступ к средствам коммуникации, был принят Парламентом в 2014 году. В ноябре того же года президент наложил вето на законопроект, которое было преодолено тогдашним Парламентом.



Позже к Конституционный суд Грузии были внесены отдельные иски представителями гражданского движения «Это касается тебя» и Аппаратом народного защитника, чтобы суд признал неконституционным сохранение за МВД возможности «неограниченного» доступа к серверам сотовой телефонной связи.



14 апреля прошлого года Конституционный суд Грузии объявил неконституционными те нормы, которые предоставляли возможность Службе государственной безопасности осуществления прослушивания путем прямого доступа к серверам сотовой телефонной связи, также копирования идентификационных данных и их хранения на двухлетний срок. КСГ предоставил законодателям срок до 31 марта 2017 года изменения действующих норм и институционального и технического обеспечения системы, вводимой по новым правилам.



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