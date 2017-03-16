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Вице-спикер парламента хочет «повесить» ответственность за батумские события на ЕНД
16.03.2017 17:04
Первый вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили считает, что «Национальное движение» должно взять на себя политическую ответственность за батумские события и принести извинения.
«Политическую ответственность, я думаю, однозначно должна взять на себя та политическая группа, которая поощряла, осложняла положение в Батуми и подливала керосин в огонь. Я думаю, любая серьезная политическая сила должна уметь брать на себя политическую ответственность. Если они могут поощрять вандализм, сжигание полицейских машин и бросание «коктейлей Молотова», то должны уметь и извиняться потом», - заявила Чугошвили.
Что касается правовой ответственности, по словам Чугошвили, дополнительной информацией о ходе следствия она не обладает и об этом должны говорить следственные структуры.
Напомним, что когда акция протеста была в самом разгаре и ее участники требовали освобождения задержанных, их поддержали оппозиционные партии, в том числе "Единое национальное движение", "Республиканская партия" и другие. ЕНД сделало заявление, в котором было сказано, что поддерживает мирные требования участников акции.
Однако, как известно, акция из-за части провокаторов переросла в вандализм - около 200 человек разгромили прилегающие к Управлению полиции здания, а также сожгли несколько автомашин. Действующая власть поспешила воспользоваться ранее сделанным заявлением ЕНД и обвинить ее в организации этой акции, а также возложить на нее ответственность за произошедшее.
В ЕНД многократно объяснили, что поддерживают лишь мирную акцию и мирные требования. Более того, как только все перерослов в акт вандализма, ЕНД отменила назначенную на следующий вечер мирную акцию.
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