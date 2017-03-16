Президенты Грузии и Азербайджана поговорили о тесных торгово-экономических связях между двумя странами

16.03.2017 17:05 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, в рамках рабочего визита в Баку, встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.



Как сообщают в пресс-службе администрации грузинского президента, стороны говорили об углублении существующего между двумя странами длительного сотрудничества.



На встрече было отмечено, что исполнилось 25 лет с установления дипломатических отношений между Грузией и Азербайджаном.



Стороны обсудили двусторонние проекты, связанные с энергобезопасностью. Георгий Маргвелашвили отметил, что Грузия глубоко заинтересована в дальнейшем развитии отношений в сфере энергетики. По его же словам, Грузия является как потребителем азербайджанских энергоресурсов, так и их надежным проводником.



Президенты двух стран акцентировали внимание и существующих между странами тесных торгово-экономических связях.



Президент Грузии отметил, что существующий между двумя странами экономический потенциал еще не полностью освоен и есть возможность многосторонне увеличить грузооборот.



Речь также шла и о развитии успешного и плодотворного сотрудничества в сферах туризма и культуры.

Президенты двух стран обсудили и обстановку в плане безопасности.



Георгий Маргвелашвили поблагодарил азербайджанского коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также поддержку ежегодной резолюции ООН в связи с вынужденно перемещенными и беженцами из Абхазии и «т.н. Южной Осетии».



Президенты отметили, что вопросы территориальной целостности Грузии и нагорно-карабахского конфликта должны быть решены с соблюдением принципов международного права.



Как отметил президент Грузии в завершении встречи, «Сохранение и укрепление мира и стабильности в нашем регионе имеет решающее значение для полноценного развития наших государств и осуществления транспортно-энергетических проектов глобального значения».















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