Формат Азербайджан-Грузия-Турция очень эффективен - Маргвелашвили

16.03.2017 17:13 «Основной нашей задачей на форуме является обсуждение глобальных мировых проблем». Как сообщает Azerbaycan 24, об этом на V Глобальном Бакинском форуме сказал президент Грузии Георгий Маргвелашвили.



Он поблагодарил президента Азербайджана за высокий уровень организации этого традиционного форума: “Я принимал участие в этом форуме и в прошлом году. Президент Азербайджана в своем выступлении коснулся очень важных вопросов”.



Маргвелашвили сказал, что отношения между Азербайджаном и Грузией находятся на высоком уровне: “Трехсторонний формат Азербайджан-Грузия-Турция очень эффективен. В создании этого формата большую роль сыграли экс-президенты Азербайджана и Грузии Гейдар Алиев и Эдуард Шеварнадзе. Этот формат сотрудничества подтвердил свою эффективность в глобальном масштабе”.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

