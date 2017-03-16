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Формат Азербайджан-Грузия-Турция очень эффективен - Маргвелашвили
16.03.2017 17:13
«Основной нашей задачей на форуме является обсуждение глобальных мировых проблем». Как сообщает Azerbaycan 24, об этом на V Глобальном Бакинском форуме сказал президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
Он поблагодарил президента Азербайджана за высокий уровень организации этого традиционного форума: “Я принимал участие в этом форуме и в прошлом году. Президент Азербайджана в своем выступлении коснулся очень важных вопросов”.
Маргвелашвили сказал, что отношения между Азербайджаном и Грузией находятся на высоком уровне: “Трехсторонний формат Азербайджан-Грузия-Турция очень эффективен. В создании этого формата большую роль сыграли экс-президенты Азербайджана и Грузии Гейдар Алиев и Эдуард Шеварнадзе. Этот формат сотрудничества подтвердил свою эффективность в глобальном масштабе”.
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