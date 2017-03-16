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Государства должны уважать своих соседей несмотря на их размеры - президент Грузии


16.03.2017   17:23
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял участие в церемонии открытия пятого глобального форума Баку.

Георгий Маргвелашвили обратился с речью к действующим и бывшим лидерам более чем 50 стран, и заострил внимание на вызовы, существующие в мире, повестке дня международных отношений, и вопросы региональной безопасности.

По заявлению президента Грузии, мир стоит перед глобальными угрозами.

"В быстроменяющейся геополитической обстановке мы постоянно стоим перед такими глобальными угрозами, как терроризм и экстремизм, вооруженные конфликты и гибридные войны"- отметил президент.

Георгий Маргвелашвили говорил также о глобализации и отметил, что глобализация создает удобную среду для каждого государства, чтобы извлечь пользу из общего сотрудничества.

По заявлению президента Грузии, реагирование международного содружества в незащищенном мире напрямую влияет на будущие события и среду безопасности.

Георгий Маргвелашвили говорил о грузинско-российских отношениях. По его словам, после выхода Грузии из Советского Союза и восстановления независимости, Грузия не раз стояла перед угрозой с российской стороны, что в конечном итоге достигло кульминации незаконной аннексией территорий Грузии. Президент Грузии обратил внимание присутствующих на незаконные действия Российской Федерации, осуществленные в последнее время в оккупированных регионах Грузии.

"Будущее международных отношений никогда не было таким непрогнозируемым, и все мы вместе являемся ответственными за собственную стабильность и благосостояние. Зоны влияния крупных стран, и агрессивная политика в отношении соседних стран должны быть неприемлемыми для международного содружества"- заявил Маргвелашвили.

По заявлению президента Грузии, страны, несмотря на их размеры и ориентацию, должны проявлять уважение к соседним государствам.

Маргвелашвили отметил, что выход из общих проблем государств находится в единстве, и единых усилиях для защиты общих ценностей.

Георгий Маргвелашвили подчеркнул активную включенность Грузии в международных миротворческих миссиях в Афганистане и Центральноафриканской Республике.

На форуме президент Грузии сделал обзор проектов, текущих в регионе, и отметил, что важнейшим в кавказском регионе является развитие тесного сотрудничества в сфере транспорта и логистики.

"Твердое сотрудничество Грузии и Азербайджана является ясным примером желания нашей страны, усилить регион, и таким путем создать общее пространство сотрудничества"- заявил президент.

Наряду с президентом Грузии к присутствующей общественности обратились президенты Черногории, Македонии, Албании, Латвии, и принц Саудовской Аравии.

После выступлений дискуссия была продолжена в режиме вопросов и ответов.

После завершения мероприятия в честь руководителей делегаций, участников пятого глобального форума Баку, состоялся рабочий ланч.







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