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Глава МИД Украины отменил визит в Грузию


16.03.2017   17:43
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отменил запланированный визит в Грузию. В пресс-службе МИД Грузии корр. «Новости-Грузия» сообщили, что глава украинского внешнеполитического ведомства не сможет приехать из-за ухудшения состояния здоровья.

Первый дипломат Украины планировал посетить Тбилиси с официальным визитом 17-18 марта. Климкин и его грузинский коллега Михаил Джанелидзе должны были обсудить в Тбилиси запланированные визиты на высоком уровне, в частности, прибытие президента Украины Петра Порошенко в Грузию и визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвлии в Киев.

Не известно будет ли перенесен визит Климкина в Тбилиси на другое время.

Вместе с главой МИД Украины Тбилиси должен был посетить министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Его визит остается в силе, отметили в пресс-службе МИД Грузии.

Помимо Порошенко, в ближайшее время в Грузию собирается приехать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.






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