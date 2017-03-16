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Конституционная комиссия обсуждает полномочия президента


16.03.2017   18:04
Группа, работающая над конституционными поправками, проводит очередное заседание. Сегодня члены комиссии рассматривают главу президента, и его полномочия.

По заявлению члена парламентского большинства Зазы Габуния, большинство остается на принципиальной позиции, что ни одному из членов комиссии не будут навязывать свои взгляды, в том числе в отношении формы выборов президента.

В то же время, по мнению Габуния, в том, чтобы президента избрал парламент, нет ничего неприемлемого. Он привел как пример западные государства, где по его словам, президента избирают таким путем, и ни у кого нет ощущения, что у гражданина отобрали какое-либо право.

"В полномочиях президента с учетом той модели, которая есть сейчас в виде политической системы, у президента больше полномочий, чем у президентов в других парламентских республиках"- отметил Заза Габуния.

По его же словам, Конституция должна обеспечить исключение дублирования государственных институтов, и смешивание функций между разными ведомствами.

"Какое бы желание не возникло у кого-либо, будь то президент или кто-то другой, единственным местом для рассмотрения вопроса, где можно обсудить эти изменения, является парламент, и созданная в парламенте конституционная комиссия. Касательно сегодняшнего дня, скоро апрель, приближается дата, когда мы сказали, что у нас будет первая версия законопроекта, после чего можно запланировать последующие шаги. Естественно, приходит время, чтобы обсудить все актуальные вопросы, и договорится. Мы, парламентское большинство, не навязываем заранее членам комиссии наши взгляды, в том числе в связи с формой выборов, но у нас есть наша версия"- заявил Заза Габуния.







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