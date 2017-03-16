Гигаури: В случае непрямого избрания президента мы получим монолитную систему

16.03.2017 19:23 По мнению исполнительного директора неправительственной организации "Международная прозрачность- Грузия" Эки Гигаури, президент должен быть избран в прямом порядке, путем выборов.



"Мы думаем, что в нашей ситуации, когда у одной партии конституционное большинство, важно, чтобы в стране существовала система баланса, и президент был избран по правилам прямых выборов, поскольку это будет еще одной гарантией для того, чтобы в стране была более сбалансированная система управления.



Во всех остальных случаях мы получим монолитную систему, где во всех ветвях будет представитель одной политической команды, соответственно это не создаст дополнительные гарантии для того, чтобы наша страна развивалась в демократическом направлении"- отметила Эка Гигаури.



В то же время исполнительный директор "Международной прозрачности - Грузия" считает, что основные полномочия президента следует сохранить:



"А также важно сохранить президенту те полномочия и власть, которые есть у него. Разумеется, есть очень небольшие вопросы в связи с координацией, которую можно изменить, но в конечном итоге мы думаем, что полномочия президента следует сохранить"- заявила Эка Гигаури.

















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