|
Премьер презентовал стратегию развития села
16.03.2017 19:45
Глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили сегодня провел презентацию стратегии развития села на 2017-2020 гг и заявил, что для правительства главной ценностью и исходным является человек.
«Большинство проектов, которые создаются государством для развития производства, бизнеса или его начала, почти уникальны: «Производи в Грузии», льготные кредиты, проект по содействию мелкому бизнесу, «Стартап Грузия» и многие другие – это те блага, которые должны быть доступны каждому сельскому жителю. Жители сел, городов, всей страны скоро, через несколько дней, смогут пользоваться благом безвизового перемещения», - заявил Квирикашвили.
По словам премьера, это еще одна страница с точки зрения регионального развития Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна