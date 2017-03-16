Премьер презентовал стратегию развития села

16.03.2017 19:45 Глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили сегодня провел презентацию стратегии развития села на 2017-2020 гг и заявил, что для правительства главной ценностью и исходным является человек.



«Большинство проектов, которые создаются государством для развития производства, бизнеса или его начала, почти уникальны: «Производи в Грузии», льготные кредиты, проект по содействию мелкому бизнесу, «Стартап Грузия» и многие другие – это те блага, которые должны быть доступны каждому сельскому жителю. Жители сел, городов, всей страны скоро, через несколько дней, смогут пользоваться благом безвизового перемещения», - заявил Квирикашвили.



По словам премьера, это еще одна страница с точки зрения регионального развития Грузии.

















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