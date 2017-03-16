Делается все, чтобы как можно скорее превратить грузинское село в современное - премьер

16.03.2017 19:49 Все делается для того, чтобы как можно скорее превратить грузинское село в современное, где до минимума доведена грань возможностей между городских и сельских жителей, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, выступая с речью на презентации стратегии развития села на 2017-2020 гг.



Как пояснил премьер, стратегия, опирающаяся на наилучшую европейскую практику, определяет основные направления развития современного грузинского села.



Глава правительства поблагодарил международных партнеров и друзей, ЕС и Программу развития ООН, при поддержке и помощи которых стало возможно то, что правительство разработало эту стратегию.



«Убежден, что именно посредством единого видения, правильной и просчитанной стратегии и соответствующим подходом можно существенно изменить положение жителей села в Грузии. За последние 4 года предпринятые для содействия села очень важные и эффективные шаги создали твердые основания для того, чтобы перейти на совершенно новый этап развития села, на более масштабное видение и исходным в этом видении является максимальное освоение существующих на селе экономических возможностей. Все это делается для того, чтобы как можно скорее превратить грузинское село в современное, где до минимума доведена грань возможностей между городских и сельских жителей», - заявил премьер.



По его словам, сегодня есть все основания для того, чтобы в Грузии началось развитие современного села.















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