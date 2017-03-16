Россия пытается посмеяться над международными отношениями - Маргвелашвили

16.03.2017 20:07 Созданием прецедента сотрудничества с оккупированными территориями Россия пытается посмеяться над международными отношениями, - заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Он обратился с речью к действующим и бывших лидерам более 50-ти стран в рамках 5-го Бакинского глобального форума.



«Грузия оккупирована соседом, очень сильным, ядерным государством – Россией. Российская армия начала оккупацию в 2008 году, однако, Грузия и до этого, в начале 1990-х годов, после объявления независимости, была жертвой гибридной войны. Факт, что Грузия, которая содействует глобальной безопасности и стабильности, пострадала от соседней страны. Это тот факт, с которым должны считаться все и мы должны понимать, что признание этого факта приведет нас к более ясным решениям и видениям. Внешняя политика России указывает на то, что международные отношения и глобальный порядок нарушены. Наша страна оккупирована в результате этой политики и убежденности в том, что Россия обладает правом на насилие в отношении соседних стран», - заявил Георгий Маргвелашвили, отметив важность четкого реагирования на эту неприемлемую политику со стороны тех стран, которые верят в международные отношения и глобальную безопасность.



В ходе выступления Георгий Маргвелашвили сказал и о решении правительства РФ, согласно которому, т.н. армия в оккупированном Цхинвальском регионе подчинена российскому военному контролю.



По словам президента, этот пример показывает то, что созданием прецедента сотрудничества с оккупированными территориями, Россия пытается посмеяться над международными отношениями.

«Соответственно верю, что будущая стабильность заключается в откровенной реакции на такие случаи», - отметил президент.















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