Помилование заключенных и вопросы, связанные с гражданством, остаются дискрецией президента - Кахиани

16.03.2017 20:09 Помилование заключенных и вопросы, связанные с гражданством, остаются дискрецией президента. Тематическая группа, работающая над конституционными изменениями, приняла данное решение на сегодняшнем заседании.



По информации председателя комитета процедурных вопросов и правил Георгия Кахиани, в проекте Конституции не будет записи, чтобы вопрос помилования был урегулирован законом.



"Подтверждаю, что в рабочем варианте в Конституцию входило такое изменение, чтобы правило помилования определялось законом, но на комиссии было обсуждение этого вопроса. Абсолютное большинство членов комиссии выразило мнение, поскольку это является полной дискрецией президента, сегодня тоже это регулируется не законом, а президентским актом, оставить это так же, как есть по действующему законодательству. В конечном итоге мы пришли к решению, что в проекте Конституции не будет записи, чтобы вопрос помилования был урегулирован законом.



Что касается вопроса, связанного с гражданством, это тоже остается дискрецией президента, в данном случае в Конституции появится условие, что, например, по определенному законом правилу, президент присваивает гражданство"- отметил Георгий Кахиани.

















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