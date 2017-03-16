ЕС продвигает в Грузии защиту прав несовершеннолетних путем маркировки телеконтента

16.03.2017 20:47 Совместный проект Европейского Cоюза и Совета Европы "Продвижение свободы, профессионализма и плюрализма в СМИ" организовывает 12-13 и 19-20 марта 2017 года в регионе Кахети (Грузия) серию тренингов для членов Национальной комиссии коммуникаций Грузии. На тренингах участники смогут больше узнать о регуляторных механизмах в отношении теле-продукции, которая может оказывать неблагоприятное воздействие на детей.



Эксперты Совета Европы сделают обзор европейских стандартов, которые защищают несовершеннолетних через законодательные инструменты и механизмы саморегуляции, а также представят практики маркировки программ и установления соответствующих возрастных категорий.



Совместный проект ЕС и Совета Европы “Продвижение свободы, профессионализма и плюрализма в СМИ” призван содействовать свободе слова, независимости, плюрализму и разнообразию в СМИ, чтобы осуществить пересмотр медиа законодательства и нормативно правовой базы на предмет соответствия европейским стандартам, включая этические стандарты, а также продвигать идеи безопасности журналистов.















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