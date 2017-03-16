Финансирование родов и кесарева сечения сохранится для всех групп населения

16.03.2017 21:57 Финансирование родов и кесарева сечения сохранится для всех групп без исключения – богатых, со средним достатком или бедных, - об этом заявил глава Минздрава Грузии Давид Сергеенко на проведенном сегодня брифинге, на котором пояснил ожидаемые изменения во всеобщем здравоохранении.



Для бенефициаров программы всеобщего здравоохранения будут действовать дифференцированные пакеты.



Первая категория – целевые группы, в которые входят дети в возрасте от 0 до 5 лет, студенты, пенсионеры, лица с ограниченными возможностями, социально незащищенные.



Вторая категория – граждане, годовой доход которых превышает 40 000 лари. Таких в Грузии 32 000 тысячи.

Затем идут граждане со средним доходом (третья категория), их ежемесячный доход превышает 900 лари, однако годовой доход не превышает 40 000 лари, их количество – 300 тысяч.



Четвертая категория – это граждане, рейтинговый балл которых от 70 000 до 100 000. Их количество – 102 000.



Следующая, пятая категория - лица от 6 до 18 лет, всего – 503 000 человека.



Шестая категория – граждане с низкими и нерегулярными доходами. Граждане, ежемесячный доход которых ниже 900 лари.















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