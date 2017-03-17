Глава администрации президента еще раз заявил о необходимости всеобщих выборов президента

17.03.2017 10:14 Выбирать президента прямым голосованием грузинский народ должен и в 2018 году, и в 2023 году и на всех следующих президентских выборах, - заявил глава администрации президента Георгий Абашишвили, комментируя вопрос порядка избрания президента.



Как заявил Абашишвили, в рамках кампании «Конституция принадлежит всем» президент спрашивает мнение всего населения страны об избирательной системе, устройстве страны, порядке избрания президента и всех важных вопросах.



«Как известно, в рамках кампании «Конституция принадлежит всем» мы спрашиваем у всего населения Грузии мнение по всем связанным с конституцией вопросам - будь то избрание президента прямым путем, выборы в органы самоуправления, избирательная система в целом, устройство страны. Мнение грузинского народа очень важно. Что касается избрания президента прямым путем, мы считаем, что грузинский народ уже сделал свой выбор - у людей нельзя отбирать право выбирать президента прямым путем. Грузинский народ должен выбирать президента прямым голосованием и в 2018 году, и в 2023 году и на всех следующих президентских выборах.















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