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Глава администрации президента еще раз заявил о необходимости всеобщих выборов президента


17.03.2017   10:14
Выбирать президента прямым голосованием грузинский народ должен и в 2018 году, и в 2023 году и на всех следующих президентских выборах, - заявил глава администрации президента Георгий Абашишвили, комментируя вопрос порядка избрания президента.

Как заявил Абашишвили, в рамках кампании «Конституция принадлежит всем» президент спрашивает мнение всего населения страны об избирательной системе, устройстве страны, порядке избрания президента и всех важных вопросах.

«Как известно, в рамках кампании «Конституция принадлежит всем» мы спрашиваем у всего населения Грузии мнение по всем связанным с конституцией вопросам - будь то избрание президента прямым путем, выборы в органы самоуправления, избирательная система в целом, устройство страны. Мнение грузинского народа очень важно. Что касается избрания президента прямым путем, мы считаем, что грузинский народ уже сделал свой выбор - у людей нельзя отбирать право выбирать президента прямым путем. Грузинский народ должен выбирать президента прямым голосованием и в 2018 году, и в 2023 году и на всех следующих президентских выборах.






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