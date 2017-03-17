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Давид Усупашвили намерен создать новую партию


17.03.2017   11:02
Бывший председатель парламента Грузии Давид Усупашвили планирует вернуться в активную политику, и поставить рядом с собой много активных людей.

"Обязательно будет политическая партия, но это будет не единственным и ведущим [в моей политической деятельности]"- заявил бывший председатель парламента в передаче "Другие акценты" на канале "Рустави 2".

Усупашвили согласился с ведущим программы в том, что будет в принципиальной оппозиции Иванишвили.

Он также добавил, что его супруга, Тина Хидашели, какой-то период не будет участвовать в политической деятельности.







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