Болгария отозвала своего посла в Турции

17.03.2017 11:23 Министерство иностранных дел Болгарии отозвало своего посла в Турции на консультации на фоне конфликта с Анкарой. Болгария раскритиковала прямую агитацию турецкого посла за протурецкую партию, сообщает Sofia Globe.



Ранее турецкий посол призвал 60 тысяч этнических турков голосовать на предстоящих парламентских выборах в Болгарии за политическую силу, которая симпатизирует политике Анкары. Представители власти Болгарии назвали это вмешательством во внутренние дела страны.



Как сообщалось, представитель Турции в НАТО сообщил, что страна выйдет из некоторых проектов НАТО в знак протеста против Австрии. Турция покинет проекты, преимущественно связанные с военными учениями, в которых участвует Австрия. Турция конфликтует с Австрией после ее слов о отдалении Турции от вступления в Евросоюз.



Накануне разгорелся дипломатический скандал между Гаагой и Берлином с одной стороны и Анкарой с другой, связанный с тем, что правительства Нидерландов и Германии запретили членам турецкого правительства проводить политическую агитацию среди граждан Турции, которые проживают на территории стран.



После отказа трех немецких городов проводить мероприятия с предвыборными выступлениями турецких министров президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что методы немецких властей "ничем не отличаются от нацистских", чем вызвал негодование официального Берлина.



Полиция Нидерландов остановила автомобиль министра по делам семьи и социальной политики Турции Фатмы Бетюль Сайян Кайи, которая прибыла в страну поздно вечером в субботу, 11 марта.



За час до инцидента Нидерланды отказали в посадке самолету министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Турецкий министр планировал выступить в Роттердаме перед турецкой общиной с речью, посвященной конституционной реформе в Турции.















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