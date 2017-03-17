Усупашвили: Обход решений Страсбургского суда не принесет ничего хорошего стране

17.03.2017 11:25 Обход решений Страсбургского суда не принесет ничего хорошего стране, - считает экс-спикер парламента Грузии Давид Усупашвили в связи с решением ЕСПЧ приостановить исполнение решения Верховного суда Грузии по делу "Рустави 2", за чем последовали неоднозначные заявления представителей власти Грузии.



"Я увидел симптомы того, что люди, недовольные тем решением, начали думать над тем, нет ли возможности сделать что-нибудь другим путем. Я хочу верить, что в правительстве, власти, включая премьер-министра и многих других людей, есть люди, которые этот совет или позицию, высказанную во властных кругах, не разделят, и не доведут до конца"- заявил Давид Усупашвили.



Он также говорилл о процессе формирования коалиции "Грузинская мечта" в выборах 2012 года, и отметил, что "эта армия не была самой хорошей командой для управления страны, это была команда для лучшей борьбы против Саакашвили".

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

