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Президентом должен быть беспартийный человек старше 45 лет - Хмаладзе
17.03.2017 11:28
Член Конституционной комиссии Вахтанг Хмаладзе предлагает допустить к избранию президентом страны бепартийного человека в возрасте не менее 45 лет.
По его словам, члены комиссии одобрили эти предложения.
"Я предложил рабочей группе, чтобы возраст президента был не менее 45 лет, и второе, что президент не может быть членом партии. Эти предложения одобрили"- пояснил Вахтанг Хмаладзе.
На заседании конституционной комиссии в данный момент объявлен перерыв.
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