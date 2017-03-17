Президентом должен быть беспартийный человек старше 45 лет - Хмаладзе

17.03.2017 11:28 Член Конституционной комиссии Вахтанг Хмаладзе предлагает допустить к избранию президентом страны бепартийного человека в возрасте не менее 45 лет.



По его словам, члены комиссии одобрили эти предложения.



"Я предложил рабочей группе, чтобы возраст президента был не менее 45 лет, и второе, что президент не может быть членом партии. Эти предложения одобрили"- пояснил Вахтанг Хмаладзе.



На заседании конституционной комиссии в данный момент объявлен перерыв.

















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