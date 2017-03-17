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Усупашвили: Хаос в стране создали Бидзина Иванишвили и его система
17.03.2017 11:38
По заявлению бывшего председателя парламента Грузии, Давида Усупашвили, в стране царит хаос, ответственным за который является бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили.
В беседе с "Рустави 2" он заявил, что Иванишвили всегда участвовал в неформальном управлении страны.
"Вы спрашиваете меня, участвовал ли Иванишвили в неформальном управлении? Да! Допускал ошибки? Да! По состоянию на 2016 год, обусловил ли он своими видениями ход страны по неправильному пути? Я говорю, да! Иванишвили, его система создали хаос. Вы спрашиваете меня, кто в ответе за сложившееся в стране положение? Говорю, Иванишвили!"- заявил Давид Усупашвили.
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