Глава МИД Венгрии считает, что Грузия уже должна получить ПДЧ НАТО

17.03.2017 12:23 Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что НАТО уже должен предложить Грузии План действия членства. Об этом Петер Сийярто заявил на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Грузии.



По его словам, Венгрия ценит все те усилия, которые осуществляет Грузия участием в международных миссиях НАТО.



"Мы весьма уважаем ваше участие в альянсе, которое второе по числу среди государств-нечленов. Вы вносите очень большой вклад в антитеррористической деятельности НАТО. Мы хотим, чтобы Грузия еще больше сблизилась с НАТО, и НАТО гораздо более ускорено сблизился с Грузией "- заявил министр иностранных дел Венгрии.



Визит Петера Сийярто в Грузии закончится сегодня.



















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