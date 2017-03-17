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Глава МИД Венгрии считает, что Грузия уже должна получить ПДЧ НАТО


17.03.2017   12:23
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что НАТО уже должен предложить Грузии План действия членства. Об этом Петер Сийярто заявил на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Грузии.

По его словам, Венгрия ценит все те усилия, которые осуществляет Грузия участием в международных миссиях НАТО.

"Мы весьма уважаем ваше участие в альянсе, которое второе по числу среди государств-нечленов. Вы вносите очень большой вклад в антитеррористической деятельности НАТО. Мы хотим, чтобы Грузия еще больше сблизилась с НАТО, и НАТО гораздо более ускорено сблизился с Грузией "- заявил министр иностранных дел Венгрии.

Визит Петера Сийярто в Грузии закончится сегодня.








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