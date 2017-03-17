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Президент Грузии встретился в Баку с президентами Черногории и Албании
17.03.2017 13:22
В рамках визита в Азербайджан президент Грузии встретился в Баку с президентами Черногории и Албании. В конце дня первые персоны стран-участников международного форума Баку присутствовали на официальном приеме, проведенном от имени президента страны.
Сегодня Георгий Маргвелашвили посетит Академию государственного управления, существующую при президенте Азербайджана.
По программе, в Академии управления президента Грузии представят к награде, и присвоят звание почетного доктора, после чего Георгий Маргвелашвили обратится с речью к собравшейся общественности.
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