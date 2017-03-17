Президент Грузии встретился в Баку с президентами Черногории и Албании

17.03.2017 13:22 В рамках визита в Азербайджан президент Грузии встретился в Баку с президентами Черногории и Албании. В конце дня первые персоны стран-участников международного форума Баку присутствовали на официальном приеме, проведенном от имени президента страны.



Сегодня Георгий Маргвелашвили посетит Академию государственного управления, существующую при президенте Азербайджана.



По программе, в Академии управления президента Грузии представят к награде, и присвоят звание почетного доктора, после чего Георгий Маргвелашвили обратится с речью к собравшейся общественности.















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