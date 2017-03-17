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Министр юстиции Грузии вышла в декретный отпуск
17.03.2017 13:29
Обязанности министра юстиции Грузии Теи Цулкиани в течение двух месяцев будет исполнять первый заместитель министра Александр Барамидзе.
Глава Минюста вышла в декретный отпуск.
Александр Барамидзе с октября 2012 года является заместителем министра, а с ноября 2013 года – первым заместителем. Кроме того, он является парламентским секретарем Минюста.
Александр Барамидзе — выпускник юридического факультета и факультета востоковедения Тбилисского Госуниверситета. До назначения в министерство являлся адвокатом общей специальности, читал лекции по медиаправу, международному праву и адвокатским навыкам.
Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани вышла замуж в декабре 2016 года. Мужем Цулукиани стал Нугзар Какулия, который занимал должность директора Учебного центра юстиции.
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