Министр юстиции Грузии вышла в декретный отпуск

17.03.2017 13:29 Обязанности министра юстиции Грузии Теи Цулкиани в течение двух месяцев будет исполнять первый заместитель министра Александр Барамидзе.



Глава Минюста вышла в декретный отпуск.



Александр Барамидзе с октября 2012 года является заместителем министра, а с ноября 2013 года – первым заместителем. Кроме того, он является парламентским секретарем Минюста.



Александр Барамидзе — выпускник юридического факультета и факультета востоковедения Тбилисского Госуниверситета. До назначения в министерство являлся адвокатом общей специальности, читал лекции по медиаправу, международному праву и адвокатским навыкам.



Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани вышла замуж в декабре 2016 года. Мужем Цулукиани стал Нугзар Какулия, который занимал должность директора Учебного центра юстиции.















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