Глава МИД Грузии дает рекомендации желающим отправиться в европейские страны

17.03.2017 14:41 Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе дает гражданам Грузии рекомендации, в соответствии с которыми следует действовать, отправляясь в страны Европы после задействования безвизового режима.



Как сообщил Джанелидзе журналистам, в первую очередь, важно, чтобы соблюдалось назначение визита, а также, чтобы у желающих путешествовать была в порядке вся необходимая документация.



«Важно, чтобы соблюдалось назначение и все, кто отправляется, путешествовали с целью краткосрочного визита и имели все подтверждающие документы – обратный билет, документ, удостоверяющий соответствующее финансовое обеспечение для того, чтобы не создалась проблема на границе. Мы в этом плане максимально мобилизованы, наши консульства проходят соответствующие тренинги, нам помогают европейские структуры, чтобы наши соответствующие структуры были хорошо подготовлены и нашим гражданам была предоставлена полноценная информация.



Мы начали внутри страны активную кампанию, что подразумевает предоставление нашим гражданам информации посредством видео-роликов и информационных материалов. Мы посещаем регионы, где объясняем гражданам, что означает визовая либерализация. Эта кампания будет очень активной в последующие недели», - сказал Джанелидзе.















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