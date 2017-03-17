Продолжается визит президента Грузии в Азербайджан

17.03.2017 14:57 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 16 марта прибыл в Баку, где принял участие в пятом Глобальном форуме по вопросам безопасности.



Двухдневный форум под названием «Будущее международных отношений: силы и интересы» принимал президент Азербайджана Ильхам Алиев и в нем участвовали около 300 делегатов из 53 стран мира, в том числе, несколько глав государства и политики, а также эксперты по вопросам международных отношений и безопасности.



После официальной церемонии открытия форума прошло панельное обсуждение на тему «Будущее международных отношений», в котором участвовали высокопоставленные гости, в том числе, президент Латвии Раймонд Вейонис, президент Македонии Георге Иванов, президент Албании Буяр Нишани, президент Черногории Филип Вуянович, президент Грузии Георгий Маргвелашвили, принц Саудовской Аравии Турки аль-Фейсал.



В своем вступительном слове президент Маргвелашвили отметил, что за последние 25 лет Грузия является «участником глобальной безопасности и стабильности».



«Мы активно участвуем в международных миссиях в Афганистане и Африке и верим, что наше участие сделает Грузию более стабильной. В то же время, необходимо отметить Грузия является печальным примером того лицемерия международных отношений, которое построено на концепции сфер привилегированых интересов», - заявил он.



«Грузия оккупирована соседним, очень сильным, ядерным государством, Россией», - отметил президент.



«Российская армия начала оккупацию в 2008 году, но Грузия и до того, в начале 1990-х гг., и при объявлении независимости была жертвой войны... Этот такой факт, которому все должны посмотреть прямо в глаза и мы должны понимать, что признание этого факта приведет нас к более четким решениям или видениям», - заявил Маргвелашвили.



Он также отметил, что из-за того, что за действиями России в Грузии в 2008 году не последовала «четкая» международная реакция, аналогичный кризис возник и в Украине.



«Я думаю, что при осуждении агрессии любого вида мы должны быть очень искренни и не лицемерить, независимо от того, со стороны насколько сильного или менее сильного соседа осуществляется агрессия в отношении соседа», - заявил президент Маргвелашвили.



В своем выступлении президент Грузии также затронул решение Москвы, согласно которому, «в оккупированном Цхинвальском регионе расквартирована армия, которая подчиняется российскому военному контролю».



«Это тот пример, который показывает нам, что, создавая прецедент сотрудничества с оккупированными территориями, Россия пытается насмехаться над международными отношениями», - заявил Маргвелашвили.



16 марта президент Грузии провел двустороннюю встречу со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.



Президенты обсудили двусторонние отношения между Азербайджаном и Грузией и акцентировали внимание на проектах, связанных с энергетической безопасностью.



По информации Администрации президента Грузии, Маргвелашвили заявил, что как «потребитель энергетических ресурсов Азербайджана», так и «надёжный проводник» энергоресурсов Азербайджана, Грузия «глубоко заинтересована» в развитии отношений в сфере энергетики.



Стороны также затронули проект Южнокавказского газового коридора, который, по словам президента Маргвелашвили, «выполняет ключевую роль в деле укрепления безопасности, как в регионе, так и во всей Европе».



По информации Администрации президента Грузии, Маргвелашвили и Алиев также обсудили «тесные торгово-экономические связи» между двумя странами.



Президент Грузии отметил, что потенциал экономических отношений между двумя странами «освоен пока еще не в полной мере и существует возможность многостороннего увеличения грузооборота».



Администрация президента Азербайджана сообщает, что Ильхам Алиев «выразил удовлетворение высоким уровнем отношений и сказал, что наши связи играют важную роль в регионе и в целом на международном уровне».



В рамках Глобального форума в Баку Георгий Маргвелашвили также встретился с президентами Албании и Черногории.



Civil Georgia











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