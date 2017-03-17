Нелегалы должны уладить вопрос статуса, иначе их льготы не коснутся - замглавы МВД о безвизе

17.03.2017 16:51 По заявлению заместителя министра внутренних дел Шалвы Хуцишвили, после задействования либерализации виз грузинские пограничники, у которых будет информация, что граждане едут в страны Евросоюза, детально будут проверять их документы.



По его же словам, это делается для того, чтобы, если из-за отсутствия каких-либо документов у граждан создадутся проблемы на границе Грузии, пограничники предупредили их, что документы необходимо привести в порядок.



Тем не менее, по заявлению Хуцишвили, даже тогда, когда окажется, что у граждан не хватает определенных документов для поездки в шенгенскую зону, пограничники не ограничат их передвижение.



"Пограничники прошли тренинг, часть сейчас проходит его. Мы разработали этот тренинг вместе с аппаратом государственного министра по вопросам евроинтеграции. Когда пограничник будет знать, что пассажир едет в страны Евросоюза, каждому гражданину, который пройдет через границу, детально проверит документы, необходимые для поездки, чтобы если у него создастся проблема на нашей границе, не создалась та же проблема по прибытию в страну Шенген.



Пограничник скажет, например, у вас не в порядке обратный билет или бронь, и предупредит, что поездка не имеет смыла, поскольку его не пропустят в страну. Однако на нашей границе никого не будут задерживать, поскольку все имеют право путешествовать, но мы максимально поможем им иметь детальную информацию, что от них требуется, что у них в порядке, а что нет"- заявил Шалва Хуцишвили.



По его же словам, те, кто нелегально живут в ЕС, должны уладить вопрос статуса.



По пояснению заместителя министра внутренних дел, льготы либерализации виз не будут распространяться на них до тех пор, пока они не урегулируют вопрос статуса.

















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